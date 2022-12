TÄNA OTSEBLOGI | Kas päeva lõpuks saame unelmate poolfinaalpaari?

Brasiilia ja Horvaatia on omavahel kohtunud neljal korral. Kui meeskondade esimene matš 2005. aastal lõppes viigiliselt, siis kolm järgmist on Brasiilia võitnud. Viimati peeti 2018. a juunis maavõistlus, mille Brasiilia võitis 2 : 0, kusjuures ühe tabamuse autoriks märgiti brasside superstaar Neymar, kes on rivis ja hoos ka Kataris.

Argentina ja Hollandi heitluste ajalugu on mõnevõrra pikem ning 1978. a MMil kohtuti lausa finaalis. Normaalaeg lõppes toona 1 : 1, kuid lisaaja järel särasid tablool peoperemeeste argentiinlaste 3 : 1 võidunumbrid. Kokku on meeskonnad kohtunud seitsmel korral, kusjuures napilt edukamaks on osutunud hollandlased: neil on kirjas kolm võitu argentiinlaste kahe vastu (neist üks penaltiseerias) ning kaks mängu on lõppenud ka viigiliselt. Viimati kohtuti 2014. a MMi poolfinaalis, siis jäid nii normaal- kui ka lisaaja lõpuks tabloole nullid, kuid penaltiseeria 4 : 2 võit viis finaali Argentina.