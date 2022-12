Portugali peatreener: Ronaldo ei lahku MMilt ja jätke ta rahule!

Veerandfinaali eelne pressikonverents sai vaevalt alata, kui Portugali peatreener Fernando Santos Ronaldo teemaliste küsimustega üle külvati. Esmalt pidi ta selgitama, kuidas nägi välja kogu protsess, kui ta andis Ronaldole teada, et Šveitsi vastu on tema rolliks olla varumängija.

„Rääkisin temaga pärast mängupäeva lõunasööki ja kutsusin ta oma kabinetti,“ rääkis Santos. „Mõistetavatel põhjustel polnud Cristiano selle üle väga õnnelik, sest ta on alati olnud alustav mängija. Ta ütles mulle: „Kas sa tõepoolest arvad, et see on hea mõte?“, kuid meil oli tavapärane vestlus, milles ma selgitasin oma vaatepunkte ja loomulikult ta aktsepteeris neid. Meil oli aus ja tavaline vestlus.“

Ja siis lisas Santos: „Ma arvan, et on aeg Ronaldo rahule jätta, arvestades kõike seada, mida ta on Portugali jalgpalli heaks teinud. Ta pole mulle kunagi öelnud, et ta tahab meie koondisest lahkuda ja ma arvan, et nüüd on paras aeg need jutud ja see poleemika ära lõpetada.“

Sama rõhutas ka pressikonverentsil osalenud ründav poolkaitsja Joao Felix: „Tahan edastada Portugali rahvale ja ajakirjanikele sõnumi. Portugal on tegemas suurepärast võistlust. Me pole juba kaua aega MMil veerandfinaali jõudnud. Me peaksime kõik olema ühtsemad ega tegelema atmosfääri halvemaks ajamisega.“