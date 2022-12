Põhimõtteliselt võitis Bö ühe sõiduga kaks võistlust, Zahknale hooaja esimesed punktid

Bö pani stardist gaasi põhja ja ta ei juhtinud võistlust ainult 1,6 km vaheajapunktis, kui Emilien Jacquelin oli temast 0,6 sekundi võrra eespool. Mõlemad tiirud nulliga läbinud Bö sai lõpuks Jacquelinist jagu 43 sekundiga. Suusarajal sõitis ta kõigist kiiremini vähemalt 30 sekundiga, vähem kui minutiga kaotasid talle vaid 14 sportlast. Seega on Böl juba tänu stardiajale pühapäevases jälitussõidus varu ühe trahvi jagu, aga kuna ta sõidab rajal kõigist kiiremini, siis võib norralane tänu sellele lubada endale lähimate jälitajatega võrreldes veel vähemalt ühe trahvi enam.

Nulliga läbis võistluse ka Rene Zahkna, kes kaotas suusakiiruse pealt Böle 2 minutit ja 18 sekundit, mis andis talle 35. koha ja hooaja esimesed MK-punktid. Kui see tavainimeste keelde ümber arvutada, siis Bö sõitis kilomeetrit keskmiselt 127,5 sekundit ning Zahkna 141,3 ehk see tähendaks omakorda, et Bö sõitis sai maanteel kihutada 100 km/h, ent meie mees vahtralehega 90 km/h. Jälitussõitu pääses ka rajal vägevat minekut näidanud (päeva 22. suusaaeg) Raido Ränkel, kes eksis tiirus kolmel korral ja tuli 48. kohale.