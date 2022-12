VIDEO | Drell tegi G-liigas karjääri resultatiivseima mängu

Windy City Bulls võitis 129 : 119 Fort Wayne’i Mad Antsi. Kui tavaliselt on G-liiga klubide seoseid NBA tiimidega lihtne mõista, näiteks Drell mängib Chicago Bullsi farmmeeskonnas, siis Mad Antsi puhul on seis keerulisem. Nemad on seotud Indiana Pacersiga. Liigatabelis on klubid järjestikku: Bullsil on kirjas nüüd seitse võitu ja neli kaotust, Mad Antsi numbrid on kaheksa ja viis.