Tanel Kangert hakkab väntama kohalikel võistlustel

Kangerti sõnul mõtles ta pikemat aega, et ka pärast profikarjääri lõppu võiks ta edasi võistelda kodumaistel mõõduvõttudel. Nii esindab ta 2023. aastal Pelotoni nii maanteel kui ka maastikusõidus.

„Peloton on klubi, kelle tegemised on mulle kogu aeg sümpaatsed olnud ja kui klubi poolt ettepanek tehti, siis ega ma väga pikalt alternatiive ei kaalunud“, sõnas Kangert meeskonna pressiteate vahendusel.

Pelotoni jalgrattaklubi ühe asutaja, Kaspar Koka sõnul on suur au, et läbi aegade üks parimaid Eesti jalgrattureid on selga tõmbamas Pelotoni särgi.