Lumel kui tuul tuhisev Tomingas tegi tiirus enda elu keeruliseks, aga lõpetas koos Külmaga punktidel

Tomingas lõpetas neljapäeval peetud sprindivõistluse väga kenal 19. kohal ja ütles Õhtulehele, et loodetavasti ei vea laskmine teda alt. „Lamades peame nüüd selle müstilise asja läbi murdma, mis mu lasud võistlustel äärde viib. Kontiolahtist saadik on kõik lasud lamades täiesti märgi ääres, mis on kummaline. /---/ Mul on uus kaba, võib-olla see mängib rolli. Pingutusega lähevad lasud teise koha peale.“