Manuel Neuer sattus MMi pettumust peast pühkides tõsisesse õnnetusse

Sakslaste jaoks lõppes E-alagrupp võidu, viigi ja kaotusega – isegi viimases mängus Costa Rica 4 : 2 alistamisest ei piisanud, et Jaapanist ja Hispaaniast mööda tõusta ning sõelmängudele jõuda. Sealjuures näis grupi tase piisavalt nõrk, sest kaks edenenud tiimi pakkisid ise kohvrid kaheksandikfinaalides – penaltiseeriates vastavalt Horvaatia ja Maroko vastu.

MMil kõigis kolmes matšis täismängu teinud ja ka Saksa rahvusmeeskonna kaptenipaela kandnud väravavaht Neuer oli mõistagi löödud, et koondise teekond juba teist MMi järjepanu alagrupis lõppes. Pettumus oli vaja kuidagi välja elada. Valik langes suusatamisele.

„Kui ma üritasin suusatades oma pead klaarida, murdsin oma jalaluu. [Reedene] operatsioon läks edukalt. Suur tänu tohtritele. Ometi on mulle valus teadmine, et tänavune hooaeg on minu jaoks läbi,“ teatas Neuer.