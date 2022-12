Avavahetuse järel neljandat kohta hoidnud Eesti meeskond lõpetas teatesõidu 17. kohal

Rene Zahkna andis avavahetuses kiirtuld – vahetuse teine tiiruaeg. See tähendas näiteks, et kui Sturla Holm Lægreid lasi lamades puhtalt, aga Zahkna kasutas ühte varupadrunit, siis kaotus norrakale suurenes vaid sekundi võrra ning koht üldises paremusjärjestuses tõusis: enne tiiru 18. kohalt esitosinasse. Teise tiiru puhtalt läbimise järel muutus see veel seitsmendaks, kaotust Lægreidile näitas kell vaid kuus sekundit.