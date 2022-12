Red Bull pani Max Verstappeni plaanile kindla veto

Kuigi Red Bulli F1-tiimi mootoritarnijaks on paberil Red Bull ise, siis tegelikult on seal jätkuvalt hiiglaslik Honda tugi taga. Nõnda kutsuti hollandlane novembris Jaapanisse, kus toimus suur Honda mootorisportlaste tänupäevale.

„Tahaksin neid proovida,“ rääkis Verstappen võidusõidutsiklite kohta väljaandele Corriere dello Sport . „Need tüübid on kreisid. Kiirus, mis neil sirgetel sisse läheb on hullumeelne.“

Hollandlase sõnul meeldib talle aga väga MotoGP võistlusi vaadata: „Üks mu lemmikasju on, et seal on nii palju erinevaid tootjaid, kes võivad võita.“