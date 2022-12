TUBLID! Eesti laskesuusanaiskond tuli trahviringi kiuste esikümnesse

Eesti avavahetust sõitis Regina Ermits, kes otsustas järgmise MK-etapi Annecy-Le Grand-Bornandis vahele jätta, et vältida ülepingutamist. Et Prantsusmaa etapile järgneb jõulupaus, oli teatesõit Ermitsale mõneks ajaks viimane võistlusstart. See tähendas puhast lamadestiiru (8. koht, 11 sekundit liidritest) ja püsti kahe varupadruni kasutamist, mis käristas vahe Linn Perssoniga juba 50 sekundile. Vahetuse andis Ermits Tuuli Tomingasele üle 15. kohal, 1.13,9 Rootsist hiljem.