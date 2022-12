Aivar Rehemaa suusakoondise rahulikust nädalavahetusest: põhjust muretsemiseks pole

Rehemaa ei näe selles midagi dramaatilist, et seekord läks nii, sest küsimus on pisiasjades. Näiteks Marko Kilbil jäi klassikasprindis veerandfinaalist puudu 0,55 sekundit (37. koht).

„Teadsin, et siin tuleb väga tihe võistlus,“ märkis Rehemaa Õhtulehele. „Lõpuks võidki seda poolt sekundit otsima jääda. Marko ütles, et seisund pole kindlasti kehvem kui Rukal. Finaali võitis prantslane [Richard Jouve], kellele Marko kaotas eelsõidus kaks sekundit. Konkurents ongi tihe. Arvan, et kui Rukal jooksis kõik natuke paremini, siis siin jäi ehk pisut õnnest puudu.“