Cristiano Ronaldo: minu karjääri suurim unistus purunes

Kahjuks sai unistus eile otsa. Pole mõtet tuliselt reageerida. Palju on öeldud, palju on kirjutatud ja palju on spekuleeritud, aga tahan, et kõik teaksid, et mu pühendumus Portugalile pole hetkekski kadunud. Võitlesin alati kõigi ühise eesmärgi nimel ja ma ei pööraks oma tiimikaaslastele ega riigile kunagi selga.“

Portugali teine superstaar Bruno Fernandes kirjutas MMi kokkuvõtteks järgmist: „Sõnadega on keeruline väljendada seda kõike, mida me tundsime eile, kui mäng lõppes. Meie unistus purunes, kuigi tegime kõik, et see lõppeks teisiti. See on kurb ja valus, sest riigi esindamine on palju enamat kui lihtsalt jalgpalli mängimine.