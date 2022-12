MMi kõige kuumem fänn kurvastas Horvaatia võitu lootnud mehepoegi: ma ei võta end alasti!

Kes on kõige kuumem horvaat Katari jalgpalli MMil? Muidugi ei saa mööda vaadata keskväljal oma parimate päevade tasemel mängu dirigeerivast Luka Modrićist, väravasuul kaljuna seisvast Dominik Livakovićist ja keskkaitses järjest vastaste ohtlikumaid mehi taskusse pistvast 20aastasest Joško Gvardiolist, kuid vägevat tähelepanu on nautimas ka modell Ivana Knoll, kes on ristitud „MMi kõige kuumemaks fänniks“.