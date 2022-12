Inglased võtsid loodetud karika asemel Katarist kaasa kassi

Seejuures olid Walker ja Stones varem teada andnud, et Dave'iks ristitud ja turniiri käigus meeskonna maskotiks kujunenud hiirekelder võetakse kodumaale kaasa võidu korral, kuid nüüd leiti, et loom on neile nii armsaks saanud, et vaatamata veerandfinaalis kaotamisele pakutakse talle ikkagi Inglismaal uut elu. Tõsi, pole veel teada, kas Dave asub elama Walkeri või Stonesi juures. Kuid et meeste puhul on tegemist klubikaaslastega Manchester Citys, siis küllap nad nurrumasina jagatud saavad.

Siiski ei saanud mehed kassi kohe kaasa võtta, sest koduloomade ühest riiki teise transportimisel kehtivad ranged reeglid. Kuigi vutimehed maksid juba üle 2000 euro, et kass saaks kiibistatud ja vaktsineeritud, peab Dave järgmised kolm kuud Kataris karantiinis veetma, enne kui pika lennureisi ette võtta saab. Selle aja jooksul võetakse kassilt erinevaid proove ja kui need on korras, pannakse ta lennukile ja saadetakse Inglismaale.

Seniks jääb Dave'i eest hoolitsema inglanna Janet Berry, kes on viiimased 18 aastat elanud Kataris ja on sealse loomade heaolu ühingu juht. „Dave on tõeliselt armas ja jutukas kass ning pole raske mõista, miks mängijad temasse armusid,“ lausus Berry. „Ta on ilus kass ja jääb kuni äralennuni meie juurde, sest me ei taha, et ta hotellist kaduma läheks. Meie poole pöördus sellel teemal lausa Inglismaa jalgpalliliit.“