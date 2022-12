Miks püsib Horvaatia jalgpall maailma parimate seas?

Kindel on juba ka see, et Katari MMi korralduskomitee juhid saavad rinna kummi ajada ja teatada, et oli vinge võistlus. Hoolimata sellistest „pisiasjadest“ nagu korruptsioon või kaotatud inimelud on turniir sportlikult õnnestunud, mida kinnitab ka poolfinaalide koosseis. Võitku neljast kes tahes, ikka saame kaasa erilise loo ja just see spordis paelubki. Muidu võiksime ju vaadata protokollist lõppseisu ja laiali minna.