Teadlane pakkus Kane'i saatuslikule penaltieksimusele ootamatu põhjenduse

Mõistagi on Inglismaal Kane'i eksimus risti ja põiki läbi nämmutatud, kuid ühe väga põneva teooria pakkus välja Norra sporditeaduste kooli professor Geir Jordet, kes on varem näiteks lahanud Norra koondise ja Manchester City väravamasina Erling Braut Haalandi fenomeni. Just jalgpallipsühholoogiat uuriva Jordeti hüpotees kõlab: teised Inglismaa koondislased jätsid Kane'i enne 84. minuti penaltit liiga pikalt üksi.