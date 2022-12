ARGENTINA – HORVAATIA 3 : 0 | Messi tõetund saabub pühapäeval

Korra on ta seal juba olnud, aastal 2014. Ka siis oli Messi väga-väga hea, lõi neli väravat, pärjati lausa MMi parima mängija autasuga, aga keda see lohutusauhind huvitab, kui hoopis sakslased võtsid kaasa selle ühe trofee, mida Messi, mida kogu Argentina päriselt ihanuks? Nüüd on nad seal uuesti, aga Saksamaad ei ole. On valitsev tšempion Prantsusmaa või suurüllataja Maroko.