TÜLI NORRAS: kas vanem Bö peaks MK-sarjast taanduma?

Ola Lunde arvates tegi alaliit sellega endale karuteene, et ei muutnud Hochfilzeni MK järel meeskonna koosseisu. „Kui sa domineerid IBU karikasarja, siis oled võimaluse ära teeninud,“ osutas ta ja lisas, et ega jaanuaris pole muudatuste tegemine lihtsam.

Tarjei Bö usub, et väärib kohta MK-koondises. Tõsi, ta nõustub, et senised tulemused pole olnud piisavalt head, aga ta on veendunud, et asi läheb paremaks. Pilk statistikasse kinnitab, et viga peitub vaid lasketiirus, kus ta on esinenud kehvemini kui eelmisel 13 hooajal. Suusakiiruses on ta jätkuvalt keskmiselt esikümnemees.

„Meil on palju häid sportlasi ning mina ja Vetle [Sjaastad Christiansen] oleme tänavu pisut lati alt läbi läinud, eriti lasketiirus, aga kõik norralased teavad, milline on meie tipptase,“ ütles Tarjei Bö. „Peame säilitama külma pea. Nii meie kui ka poolehoidjad. Võitleme end tagasi tippu.“

Treener Botnan on sama meelt: „Tarjei vajab vaid pisikesi muudatusi ning neid on kõige kergem teha, kui ta on koondise juures, mitte kodus.“

Strömsheim jääb arvamusele, et talle on liiga tehtud. „IBU karikasarjast saab keegi võimaluse vaid siis, kui see sobib MK-koondisele. Ma väga austan Tarjeid ja tema saavutusi. Ma ei arva, et ta tuleks kehva alguse pärast välja praakida, aga juhtkond võiks seda näha kui võimalust anda mulle MK-sarjas võimalus.“

Botnan: „Endre poleks saanud teha palju paremini, et kvalifitseeruda MK-sarja. Häda on selles, et [Norra] meeste tase on nii kõrge. Tarjei pole olnud siiani täitsa tipus, aga ajalugu räägib tema võimekuse kohta üht-teist. Pealegi ta võitis hooaja avanädalavahetusel Sjusjöenis.“