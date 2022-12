Kriminaalsed tuttavad? Astana hülgas Giro eel väidetavalt dopingusüsti saanud tippratturi

Astana Qazaqstan tiim teatas esmaspäeval, et sai uut infot, mis näitab, et supermeheks hüütav Lopez on tõenäoliselt seotud doktor Marcos Maynariga, kelle Hispaania politsei arreteeris maikuus. Astana lisas, et neil polnud muud võimalust kui leping, mida nad alles novembris pikendasid, lõpetada. Küll ei teinud Astana piuksugi sel teemal, et uurimise all on ka nende massöör Vicente Belda García.

Hispaania väljaanne ABC on kursis Cacerese kohtu dokumentidega, millest nähtub, et Lopez võis saada tänavuse Giro d'Italia eel stardipaigas Budapestis doosi menotropiini. See on kasvuhormooni analoog, mis soodustab lihasmassi kasvu ja vedelike väljumist kehast. Väidetavalt saatis keelatud aine Hispaaniast Ungarisse doktor Maynar ning paki võttis vastu massöör Garcia.

ABC lisab, et Hispaania tsiviilkaitse uurimine on tuvastanud viiteid, et dopingusüst tekitas Lopezi vasakus jalas põletiku, mis sundis ta Giro neljandal etapil pooleli jätma. Ametliku versiooni kohaselt häiris kolumbialast puusavigastus.

Suurtuuridel etappe võitnud rattur lükkas sotsiaalmeediasse postitatud avalduse vahendusel kõik süüdistused tagasi ning tuletab meelde, et pole andnud kunagi ühtki positiivset dopinguproovi ning teda pole kunagi uuritud mistahes ametivõimude poolt. Samuti ei ole ta nõus Astana väitega, et tiimil olla miskeid uusi fakte, mis viisid lepingu lõpetamiseni.

Seda fakti otsustas Lopez eirata, et Hispaania tsiviilkaitse otsis suvel Madridi lennujaamas tema asjad läbi, aga ei leidnud midagi kompromiteerivat.

Doktor Maynari dopinguvõrgustik tegutses Lääne-Hispaanias, Portugali piiri lähistel asuvas Badajozi linnas, Extremadura ülikoolis. Maynar on seal töötanud 30 aastat. Kui kaua sellest sahkerdas ta keelatud ainetega, ei ole praegu teada.