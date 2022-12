GALERII | Tartu korvpallimeeskonna püsiva edu taga on pikem pink, satsi hea koostöö ning treeneri kõva distsipliin

Tartu Ülikool Maks ja Moorits korvpallimeeskond püsib võitude lainel ning teisipäeval sai kodusaalis kirja juba üheteistkümnes kohtumine Eesti-Läti liigas, ms enda poolele kallutati. Novembrikuus võitsid tartlased turniiri kõik neli kohtumist ning hetkel hoitakse liigatabelis teist kohta. Sel laupäeval alustatakse Kaamos karikavõistlustel finaalturniiri ning tartlastele jätkub ka Põhja-Euroopa liiga, kus oma esimeselt mängult toodi koju võit. Mis on püsiva edu taga ja miks on olulisel kohal jooga?