Üks mure viib teiseni. Artti Aigro kasinast hooaja algusest: probleem on minus

„Sain mingi viiruse külge Saksamaal,“ selgitas ta Õhtulehele, miks otsustas sel nädalal Engelbergis toimuva MK-etapi vahele jätta. „Pühapäeval hakkas kurguvaluga pihta ja esmaspäeval oli päris hull. Oksendasin ning olin nõrk ja väsinud. Üks päev ei saanud midagi süüa, aga nüüd läheb vaikselt paremaks.“

Ta loodab, et paremaks lähevad ka suusahüpped. Hooaeg algas tegelikult täitsa kenasti, 26. kohaga Wislas. Paraku ongi see siiani ainus kord, kui ta on jõudnud teise vooru ehk punktikohale. Päev hiljem Wislas läks asi üleüritamise nahka, tulemuseks 42. koht.