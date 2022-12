ISA JÄLGEDES: Mick Schumacher liitub Mercedesega

Tõsi, temast saab esialgu varusõitja, sest põhikohad on mehitatud Lewis Hamiltoni ja George Russelliga. See on omamoodi sümboolne käik, sest Mercedesega sõitis oma karjääri viimastel aastatel (2010-12) Micku seitsmekordsest maailmameistrist isa Michael, kelle parimaks jäi seal tiimis hooaja kokkuvõttes 8. koht.

Mick Schumacheri põhitöö hakkab olema simulaatoris ja ilmselt ka testipäevadel erinevate seadistuste katsetamine ning seeläbi Hamiltoni ja Russelli aitamine. Kõikidel etappidel on ta kaasas ning pääseb starti kui emb-kumb jääb näiteks haigeks.

Mõistagi väljendas Schumacher Mercedese pressiteates meeskonnaga liitumise üle rõõmu ning lubas täielikult pühenduda. „Võtan seda, kui uut algust. Olen elevil ja tänulik Totole ning kõigile teistele asjasse puutujatele, et nad usaldavad mind. F1-maailm on niivõrd lummav. Siin on alati midagi õppida, seega ootan huviga uute teadmiste ahmimist ja Mercedese tiimi hüvanguks pingutamist,“ rääkis ta.

Tiimipealik Toto Wolff lisas: „Mick on talendikas noor sõitja ja meil on hea meel, et ta meiega liitus. Ta on töökas, tal on rahulik ja metoodiline lähenemine ning ta on jätkuvalt õpihimuline. Need on olulised omadused.

Teame sedagi, et ta on valmis istuma autosse lühikese etteteatamisega, kuid peaks tekkima vajadus Lewist või George'i asendada, sest ta on kaks hooaega F1-s kihutanud.“

Mercedese senised varusõitjad, Nyck de Vries ja Stoffel Vandoorne läksid mujale õnne otsima. De Vries hakkab kihutama AlphaTauris, Vandoorne'is sai Aston Martini varumees.