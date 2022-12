ÜHE AJASTU LÕPP! Aet Süvari: „Ma ei tea, millal meile järgmine suurturniir tuleb või kas üldse tuleb. Ja see on muidugi hästi kurb.“

Jalgpalli suurturniirid – Euroopa- ja maailmameistrivõistlused – ning ETV ülekanded on käinud koos justkui sukk ja saabas, ent juba eelmise aasta augustis sai selgeks, et 2024. ja 2028. a EMi teleõigused omandas Viaplay voogedastusplatvorm. Kes näitab Eestis 2026. a MMi, pole veel teada, kuid vähemasti Süvari sõnadest võis välja lugeda, et ERRi võimaluste asjus ta liiga optimistlik ei ole.