Bö jätkas võimutsemist, Zahknal jäi punktikohast puudu viis sekundit

Võistluse ajal tabas Le Grand Bornandi tõeline paduvihm, kuid MK-sarja valitsejat Johannes Thingnes Bö see ei seganud. Ta läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ning edestas samuti kõik kümme märki tabanud koondisekaaslast Sturla Holm Lägreidi 17,6 ja sakslast Benedikt Dolli – kümnest kümme lasi temagi – 38,8 sekundiga.

Bö on hooaega alustanud ülivõimsalt. Vaid hooaja esimese võistluse, Kontilohati 20 km distantsi võitis rootslane Martin Ponsiluoma, järgmisel viiel etapil on võidutsenud Bö. Samuti on ta kuulunud Norra teatenelikusse, kes võidutses nii Kontiolahtis kui ka Hochfilzenis. MK-sarja üldarvestuses on Böl kokku 479 punkti, teine on Lägreid 400 ja kolmas prantslane Émilien Jacquelin 281 punktiga.

Le Grand Bornandi sprindis oli stardis ka neli eestlast. Parima esituse tegi Rene Zahkna, kes läbis ühe trahviringi, kaotas Böle 2.23,2 ning sai 42. koha. See tagas mehele koha laupäevasesse jälitussõitu, kuid punktikohast jäi puudu viis sekundit.

Robert Heldna sai maha kõik kümme märki, kuid 64. koht (+3.00,3) tähendas seda, et jälitussõitu ehk 60 parema sekka ta ei mahtunud. Kolm trahviringi sõitnud Kristo Siimer sai 80. (+3.29,5), viis lasku piima järele saatnud Raido Ränkel aga 99 lõpetanu seas 84. koha (+3.46,9).

„Suusk oli täna kõige parem senisest kolmest võistluspaigast,“ kommenteeris Zahkna oma esitust ETV otse-eetris. „Lamades, pagan küll, tuleb ikka üks eksimus sisse. Samas pole kõige hullem, eelmisel aastal lasin siin nullid, kuid ei saanud jälitussõitu. Nii et sõidupilt on kindlasti parem.“

Kui keeruliseks tegi Zahkna jaoks võistluse vihmsadu?

„Vihm … Sõidu mõttes täiesti savi,“ lausus Zahkna. „Aga oli soe ja tuult ei olnud – kui oleks tuul olnud, oleks olnud hoopis teine asi. Samas eeldasin, et eest on palju suurem eelis startida, kui ta reaalsuses oli. Oleks eeldanud, et vihm teeb raja niivõrd pehmeks, et läheb sumpamiseks ära, aga üllataval kombel oli rada üpris sujuv. Loomulikult, tagant oli aegalsem, aga ka mitte nii palju.“