Vigastusest paranenud Benzema võib finaaliks Katari lennata

Poolfinaalist Maroko vastu jäid prantslastel külmetushaiguse tõttu eemale kaks põhimeest Adrien Rabiot ja Dayot Upamecano. Nüüd on sümptomid avaldunud ka ääreründajal Kingsley Comanil, kes pole MMil olnud küll algkoosseisumees, ent ometi on peatreener Didier Deschampsil tema näol olemas väga kvaliteetne pallur, kelle saab platsile saata siis, kui mängu on vaja ajada kiiremaks ja teravamaks. Tõsi, poolfinaalis jäi Coman kasutamata varumängijaks.

Ent haigestunutest rohkem kõneldakse Prantsusmaal hoopis sellest, et finaaliks võib meeskonnaga liituda ründeäss Karim Benzema. Mäletatavasti oli Benzema MMi eel kimpus reievigastusega ning ta lahkus koondise laagrist oma koduklubi Madridi Reali juurde, kus alustas taastusraviga. See on osutunud niivõrd efektiivseks, et selle nädala alguses oli ta alustanud pallitreeningutega ning neljapäeval oli ka taas väljakul, kui Real pidas treeningmängu Leganese meeskonna vastu.

Kuna Deschamps turniiriks Benzema asemele uut mängijat ei kutsunud, saaks ta väravakütti finaalmängus kasutada küll. Väidetavalt ei paneks ka Real kätt ette, kui maailma parim mängija finaaliks Katari lendaks.

Loomulikult uuriti tänasel pressikonverentsil Deschampsi käest ka Benzema kohta – kas võib tõesti juhtida, et ta liitub esikohamängu eel koondisega?

Prantslaste peatreener tegi selle küsimuse peale esmalt grimasse ja teatas, et ei soovi sellele küsimusele vastata. Seejärel naeratas ta kavalalt ja ütles: „Järgmine küsimus palun! Ma vabandan!“