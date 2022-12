Tänak avaldas, kui pika lepingu ta M-Spordiga sõlmis

Tänak tunnistas, et pärast Kataloonia rallit, mil tuli avalikuks tema otsus leping Hyundai tehasetiimiga lõpetada, polnud tal „tagataskus“ ühtegi varuvarianti, kuid kontakt M-Spordi juhi Malcolm Wilsoniga tekkis üsna peatselt. „Siis oli veel Jaapani ralli jäänud. Me hakkasime uurima, mis on võimalused ja mis on nende võimekus ja mida nad mis tasemel plaanivad tulevikus teha,“ rääkis Tänak.

Ralliäss tunnistas, et Hyundai arenes aasta jooksul omajagu ja erinevalt Hyundaist on M-Spordi auto tema jaoks täna võõras. „Kindlasti seal on palju avastamist, aga inimesed on väga indu täis ja kindlasti tahavad tõestada, et eks lõpuks ta on väike meeskond, aga samas kõigil on suur spordihing,“ sõnas ta.

Tänak usub, et sarnaselt Toyotaga on ka M-Spordis võimalik suuri asju teha. „Kindlasti me mingil määral panime ennast raskesse olukorda, me läheme hooajale vastu, ilma et ma oleks selle autoga erinevates oludes meetritki sõitnud, aga samas ma usun, et see süsteem kindlasti aitab kaasa,“ rääkis rallimees.

Tänaku leping M-Spordiga kestab esialgu ühe aasta, mille jooksul on tal eesmärk saavutada maailmameistri tiitel. „Toyota aastal ka tegelikult oli võimalik. Eks meil olid seal mingid nõrkused, mis meid lõpuks sellest mängust välja jätsid, aga kõik on võimalik, tuleb lihtsalt ise asjalik olla.“