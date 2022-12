Naiste MK-sari sai uue etapivõitja, Tomingas jõudis võõra relvaga punktikohale

Homsesse jälitussõitu pääses napilt ka Susan Külm, kes sai ühe trahvringi juures 58. koha (+2.02,5). „Jube raske oli,“ tunnistas 61. aja suusatanud Külm ETV otse-eetris. „Pehme rada on mulle väga raske. Kerge väsimus on juba ka, olen kõikvõimalikud stardid järjest teinud. Eks see jätab oma jälje. Läksin ikka endast andma nii palju, kui oli. Täna siis nii.“

Samuti ühe 150meetrise trahviringi suusatanud Johanna Talihärm oli 63. (+2.20,5), mis tähendab, et tema jaoks on võistlused aastal 2022 lõppenud. Ta osutas ETV otse-eetris, et suutis esimest korda viimase poolteise aasta jooksul end rajal tühjaks sõita, kuid parem tulemus jäi lasketiiru, kus ta tegutses kõige aeglasemini. Põhjuseks see, et ta pidi iga lasu vahel tegema tavapärase ühe hingamise asemel kolm-neli.