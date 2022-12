ISTANBULI SULTANID! Baskonia pani tuttu ka Euroliiga liidri

Kotsar polnud seekord algviisikus, aga sai juba esimesel veerandil platsile ning mängis olulist rolli selles, et Baskonia võitis poolaja 52 : 33. Kotsar viskas ligi 13 minutiga 6 punkti, võttis 3 laupalli, andis 1 korvisöödu ja tegi 2 vaheltlõiget.

Kaht meeskonda eristas peamiselt see, et Fenerbahce patustas palju rohkem pallikaotustega (8 vs. 3) ning tabas viskeid märgatavalt kehvema protsendiga nii siit- kui ka sealtpoolt kolmesejoont.