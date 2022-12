FIFA president: see on aegade parim MM!

„Tänan Katari, vabatahtlikke ja kõiki, kes aitasid sellest teha aegade parima MMi,“ ütles Infantino, vahendab BBC. „Mängud on peetud ilma vahejuhtumiteta (tundub, et Infantino unustas vikerkaarevärvides lipuga platsile jooksnud mehe - M. T.). Atmosfäär on olnud väga nauditav.“

Ta tõi veel esile Maroko pääsemise poolfinaali esimese Aafrika riigina ning selle, et esmakordselt vilistas meeste finaalturniiril mängu naiskohtunik.

Alagrupiturniiri viimane voor osutus nii põnevaks, et Infantino ütles, et FIFA peab järgmise MMi süsteemi üle vaatama. Nimelt pääseb 2026. aastal USAs, Mehhikos ja Kanadas toimuvalt turniirile 32 riigi asemel 48 ning plaanis on / oli jagada need 16 kolmeliikmelisse alagruppi.

„Neljaliikmelised grupid olid siin täiesti imelised. Viimase matši viimase minutini polnud teada, kes pääseb edasi,“ meenutas Infantino.

FIFA boss ei pääsenud ka negatiivsetest teemadest, nagu „One Love“ kirjaga käepaela keelamine, millele sakslased reageerisid nii, et katsid Jaapaniga mängu eel tehtud tiimifotol oma suu käega.

„Kui räägime regulatsioonidest ja keeldudest, siis pole asi keelamisest, vaid reeglite austamises,“ rääkis Infantino. „Kõik võivad vabalt oma uskumusi väljendada kuni seda tehakse austusväärselt, aga jalgpalliplatsil tuleb austada ja kaitsta jalgpallimängu.“

Ta lisas: „[FIFAs] on 211 jalgpallimeeskonda, mitte riigipead, ja nende fännid tahavad tulla jalgpalli nautima. Selleks me siin olemegi. Usun, et kaitseme FIFAs ja MMil väärtuseid, inimõiguseid ja kõigi õiguseid.