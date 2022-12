Horvaatia jõudis teist MMi järjest medalile

Võimalusi tekkis avapoolajal veel mõlemale poolele, kuid laias laastus oli siiski aru saada, et tegemist on kolmanda koha mänguga, kus maid peavad jagama poolfinaalis kaotanud meeskonnad. Marokolased olid saanud võrreldes horvaatidega ka ühe puhkepäeva vähem ning mida aeg edasi, seda enam oli aru saada, et nende energiavarud on siiski juba üsna akokku kuivanud.