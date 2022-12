Korvpalli karikavõitja selgitavad Viimsi ja tartlaste võiduseeria lõpetanud Kalev/Cramo

„Selge see, et Tartu pidi riskima ja pani lõpus paar hullu kolmest. Ütleme, et 36 minutit mängisime päris kindlalt. Aga eks mõnikord selline kaotusseisus riskimine õnnestub, aga täna see polnud neile piisav. Mina olen väga uhke meie võistkonna üle, sest sellisest füüsilisest seisust... kõik need reisid, peaaegu kogu meeskond on haige olnud... väga uhke, et finaali jõudsime, aga töö pole veel tehtud," kommenteeris Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek.

Dorbek, kes 29 mänguminutiga jäi küll punktideta, aga kogus 7 lauapalli, 7 resultatiivset söötu ja 3 vaheltlõiget, lisas: „Kurat, ma ei tea, ma olen VTB Ühisliigat mänginud, aga praegu on ikka päris hull graafik. Selge see, et kui mängitakse karika peale final four'is, siis tuleb kuskilt see lisaenergia juurde. Täna alguses tuli, aga vahepeal kadus ära. Praegu on väga raske 40 minutit domineerida. Aga see, mis meil riietusruumis toimub, et mehed köhivad ja oksendavad, ma olen väga uhke, et finaali jõudsime. Kuid natuke peab veel pingutama.“