Modric ei kavatse veel koondisekarjääri lõpetada: suudan jätkuvalt kõrgel tasemel mängida

37aastane keskpoolkaitsja aitas Kataris toimuval jalgpalli MMil horvaatidel võita pronksmedalid, laupäeval alistati kolmanda koha mängus tulemusega 2 : 1 Maroko. 3,9 miljoni elanikuga Horvaatia jõudis ka eelmisel MMil medalile, 2018. aastal jõuti Venemaal finaali, kus kaotati Prantsusmaale skooriga 2 : 4.

Toonasel lõi Modric kaks väravat ning lõpuks valiti ta ka turniiri parimaks mängijaks, aasta lõpus võitis Madridi Reali legend ka Ballon d'Ori. Katarist ta parima mängija auhinda tõenäoliselt koju ei vii, peafavoriidid on finalistide staarmängijad, argentiinlane Lionel Messi ning prantslane Kylian Mbappe.

Horvaatia eest kokku rekordilised 162 mängu kirja saanud ning 23 väravat löönud Modric ütles, et mängib kindlasti järgmise aasta rahvuste liigani, ent ta ei välistanud, et teeb kaasa ka ülejärgmisel aastal toimuval EMil. „Eks me näe. Pean võtma ühe sammu korraga. Naudin koondise eest mängimist,“ vahendas Modrici sõnu BBC.

Kataris alustas ta kõigis seitsmes Horvaatia mängus ning viibis väljakul kokku 656 minutit. Mängujuht usub, et võib ka tulevikuski koondisele kasulik olla. „Tunnen, et suudan jätkuvalt kõrgel tasemel mängida. Tahan jätkata vähemalt rahvuste liigani. See annab mulle aega, et mõelda 2024. aasta EMile.