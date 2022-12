ARGENTINA – PRANTSUSMAA 3 : 3, penaltitega 4 : 2 | Finaal, mis oli finaali vääriline, tegi Messist ajaloo vägevaima mängija

Nüüd on see ametlik. Lionel Messi on kõigi aegade parim jalgpallur. Oma särava karjääri jooksul kamaluga kulda ja karda kokku kühveldanud Messi sai viimaks kätte ka selle kõige ihaldatuma karika. Maailmameistrivõistluste võidukarika. Ja veelgi enam: finaalmängus Prantsusmaa vastu säras Messi kahe tabamusega ja oli esimese lööjana täpne ka argentiinlaste võiduga lõppenud penaltiseerias.