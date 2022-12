Messi jätkab koondisekarjääri! „Ma tahan maailmameistrina seda särki kanda.“

35aastane Messi alustas oma koondisekarjääri juba 17 aastat tagasi ning see on kestnud 172 jalgpallikohtumist, millega on tulnud 98 väravat. Aga see pole veel kõik! Tõenäoliselt küll järgmist MM-finaalturniiri ei tule, aga pühapäevane polnud veel Messi pika ja teeneka koondisekarjääri luigelaul.

„Ma ei lõpeta oma koondisekarjääri! Ma tahan jätkata mängimist, et saaksin maailmameistrina Argentina särki kanda,“ rõõmustas Messi TyC Sportsile antud usutluses. „See kõik on lihtsalt uskumatu. Ma teadsin, et jumal annab selle tiitli meile. See teeb meid nii õnnelikuks. Mul on see unistus olnud juba väga pikalt. Tahtsin oma karjääri jooksul maailmameistriks tulla ja rohkemat ma ei saa enam paluda.“

Messi jätkas emotsionaalset intervjuud: „Lihtsalt vaadake seda karikat, see on nii ilus! Me ei jõua ära oodata, et jõuaksime juba Argentinasse. See kõik saab olema hullumeelne.“

Messi on võitnud oma karjääri jooksul nüüd kõikvõimalikud tähtsamad karikad - ta on kümnekordne Hispaania ja ühekordne Prantsusmaa meister, ta on neljakordne meistrite liiga tšempion ja koondisega on ta võitnud nii olümpiamängud, Lõuna-Ameerika meistritiitli kui lõpuks ometi ka MM-tiitli. Lisaks kõigele on ta nimetatud seitsmel korral aasta parimaks jalgpalluriks. Tänu viimasele puuduvale pusletükile on ta nüüd paljude silmis kõigi aegade parim jalgpallur.