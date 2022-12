VIDEO | Fenomenaalse kolmikduubli teinud Jokic aitas Denveri napi võiduni

Tegu oli tema hooaja viienda ning karjääri 81. kolmikduubliga. Nii palju lauapalle polnud serblane varem mängus kogunud, seejuures neist 20 võttis ta maha avapoolajal. Ainus mängija, kes on teinud statistiliselt vähemalt sama võimsa esituse, on Wilt Chamberlain. Legendaarne ameeriklane sai sellega hakkama neli korda, viimati aastal 1968, kui tõi Philadelphia 76ersi eest 53 punkti, 32 lauapalli ning 14 korvisöötu.

Jokic kindlustas Denverile võidu 13 sekundit enne matši lõppu, tabades kaks vabaviset. Meeskonna peatreener Michael Malone tunnistas pärast kohtumist pressikonverentsil, et polnud mängu ajal kursis, palju oli hoolealune kogunud punkte, korvisööte ja lauapalle. „Ma ei teadnud, et tegu oli 40-27-10 mänguga, kuid mõistsin, et Nikola teeb taas suurepärase esituse. Aga asi polnud ainult Nikolas. Ta suudab ka meeskonnakaaslased paremaks muuta,“ vahendas NBA oma kodulehel Malone'i sõnu.

27aastane Jokic ise ütles pärast mängu, et tal õnnestus nii palju lauapalle koguda, sest oli õigel ajal õiges kohas. „Kui aus olla, siis see juhtus tänu sellele, et meie kaitse oli õiges kohas, et lauapalle saada. Ma ei üritanud neid noppida, see lihtsalt juhtus. Nii võiks igal õhtul olla.“