Missugust rüüd kandis Messi auhinnatseremoonial?

Tseremoonial asetas selle Messile selga Katari emiir Tamim Al-Thani. Rüüd nimetatakse bishtiks, seda on araabia maades kantud tuhandeid aastaid pidulikel ja erilistel sündmustel. See on valmistatud villast, kallimate variantide puhul kasutatakse kitse-, laama- või kaamelivilla. Varrukatel ja krael olevad tikandid on valmistatud puhtast kullast ja hõbedast. Ajalehe Arab News andmetel võib bisht maksta kuni 9000 dollarit ehk ligi 8500 eurot.

Iraagis ja araabia maades kannavad bishti sageli poliitikud, šeigid ja kõrge staatusega isikud.

Kuigi jalgpalli MMi auhinnatseremoonia on kahtlemata eriline sündmus ehk bishti kandmine oleks just nagu põhjendatud, ei läinud see kõigile vutisõpradele korda. Mõnede hinnangul oli kasutasid korraldajad Messit ära, et oma riigikorda reklaamida. „Karikat tõstval Messil on seljas Araabia rüü. Sümboolne. Milline viis ühele kõigi aegade ikoonilisemale fotole kultuur külge kleepida,“ kirjutas üks fännidest Twitteris.

Teine lisas: „Messi võidab lõpuks MMi ning seejärel sunnitakse teda karika tõstmiseks kandma mingisugust rüüd. Nii lihtsalt ei tehta.“ Lisaks pahandati, et argentiinlastel ei lastud võitu rahulikult tähistada. „See hetk peaks olema mängijatele, mitte korraldajatele.“

Exeteri ülikooli lektor Mustafa Baig selgitas, et Messile asetati bisht selga austusavaldusena. „Seda saavad tegelikult kanda väga vähesed. Nad tunnustasid teda, kui panid selle talle õlgadele. See on otsekui aumärk,“ vahendas Baigi sõnu uudistekanal Al Jazeera.