VÄGEV! Eesti kurlingupaar võitis suure slämmi finaalturniiri, alistades järjest maailma parimad

Lill kommenteeris, et turniiri ajal mängiti väga tugevate võistkondade vastu. „Tegime mõlemad väga hea turniiri. Vastased olid maailma parimad, kuid palju võimalusi me neile ei andnud,“ ütles Lill. Marie Kaldvee lisas, et võit on eelkõige seni tehtud töö tulemus.