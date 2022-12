Monte Carlos istub Loebi ja Greensmithi asemel M-Spordi masinasse 58aastane kreeklane

Monte Carlo rallile ülesandmise tähtaeg oli lõppenud nädala reede ja korraldajad avaldasid, et stardirivis on maksimumarv masinaid ehk 75. Nende seas on 10 Rally1 autot ja M-Sport kinnitas täna, et kolmandana stardib nende eest hooajaavaetapil just Serderidis. See tähendab, et kõrvale jäävad Loeb ja Gus Greensmith, kes keerasid Fordi rooli mullu.

M-Sport on tahtnud 48aastase prantslasega ka uueks hooajaks kokkuleppele jõuda. Mullu tegi Loeb kaasa neljal etapil ning Monte Carlos tõi M-Spordile hooaja ainsa võidu. Eelmisel nädalal tunnistas M-Spordi juht Richard Millener, et Loebiga on asjad keerulised. „Ilmselgelt tahaksime, et Seb meie autos istuks, aga on ebatõenäoline, et see Monte Carlos juhtub. Samas ei lõpeta me proovimist,“ ütles ta.

Asjalood on tõesti keerulised, sest Loebi kavas on sees Dakari ralli, mis lõppeb pühapäeval 15. jaanuaril, kaks päeva hiljem oleks vaja juba tutvuda Monte Carlo võistlustrassiga.

„Praegu paneme kõik panused Otile. Loebi puhul on asi rahas. Kahe tippsõitja omamine tuleb arvestava hinnasildiga,“ lisas Millener.

Lisaks saame tänasest teatest välja lugeda seda, et uut hooaega ei alusta M-Spordi ridades Greensmith, kes on terve oma karjääri just seda tiimi esindanud. Kuivõrd Greensmith tuleb rahakast perest, siis on tema teenete kasutamine olnud seni M-Spordile majanduslikult kasulik otsus.