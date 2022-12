Briti ralliäss lahkus M-Spordist

Koostöö lõpetamisest andis meeskond teada sotsiaalmeedia vahendusel: „Gus, liitusid sarjaga meie koosseisus kaheksa aastat tagasi. Alustades Fiesta R1ga kodustest rallidest, jõudsid sa Puma Rally1ga kihutades tippu, võisteldes maailma parimatega. See on kurb päev, sest Gus ja M-Sport lõpetavad koostöö. See pole millegi lõpp või hüvastijätt. Tahame kõik Dovenby Hallist siiralt ja südamest tänada ning soovida parimat tulevikuks,“ kirjutati M-Spordi postituses.

"Kaheksa aastat läbi paksu ja vedela, ma ei vahetaks seda millegi vastu. Tänan kõiki M-Spordis ning jätan praeguseks hüvasti,“ vastas Greensmith ning lisas, et annab oma järgmise hooaja plaanidest teada siis, kui selleks on aeg paras.

Greensmith tegi MM-sarjas debüüdi 2014. aastal, kui osales kodusel Briti rallil. Viimased kuus hooaega on ta sõitnud täiskohaga, kui tänavu lõpetas inglane üldarvestuses kümnendal kohal, siis mullu oli ta üheksas. Poodiumile pole 25aastasel sõitjal õnnestunud veel pääseda, seniseks parimaks tulemuseks on eelmisel hooajal Keenias saavutatud neljas koht.

2022. aastat alustas ta hästi, tulles nii avaetapil Monte Carlos – seal sai Greensmith ka oma karjääri esimese katsevõidu – kui ka Rootsis viiendaks. Kokkuvõttes hooaeg aga ebaõnnestus, mitmel etapil tegi ta avarii ning pidi katkestama. Lisaks olid meeskonnal selgelt kõrgemad ootused.

Järgmisel hooajal sõidavad M-Spordi eest kindlasti Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet, lisaks löövad WRC2-klassis kaasa Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster. Hooaja avaetapil Monte Carlos on stardinimekirjas kolm M-Spordi autot, Tänaku ja Loubet' kõrval on kolmandaks sõitjaks suure tõenäosusega 58aastane kreeklane Jourdan Serderidis.

Greensmithi puhul on spekuleeritud, et ta liitub uueks hooajaks Toyotaga. Jaapani autotootja rallimeeskonna pealik Jari-Matti Latvala kinnitas ka portaalile Rallit.fi, et britt on temaga ühendust võtnud, kuid milleski pole veel kaubale saadud.

„Kui teatasin, et meil on üks auto saadaval, siis võin ausalt öelda, et [Greensmith] on pärast seda meiega ühenduses olnud. Aga ma pole veel ühtegi otsust teinud. Tal on huvi olemas,“ selgitas Latvala.