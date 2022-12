Kas Messil on jalgpallis veel üldse midagi saavutada?

Katari MMil täitis Messi argentiinlaste triumfis endale omaselt võtmerolli – ta lõi seitse väravat, andis kolm väravasöötu ning pärast finaali valiti ründaja ka turniiri parimaks mängijaks. Seitsmest kohtumisest tervelt viies oli ta mängu parim. Seda ilmestab ka tõsiasi, et ta püstitas MMil tervelt 22 rekordit.

Esitused MMil ja tiitel tegid Messi ka peasoosikuks järjekordsele Ballon d'Ori auhinnale, mis antakse välja järgmise aasta lõpus. See oleks talle juba kaheksas. Keegi teine pole suutnud enamat viiest. Kas argentiinlasel on jalgpallis üldse enam midagi teha? Püüdsime leida mõned tiitlid ja rekordid, mis on tal veel tõepoolest saavutamata.