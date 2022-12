KÕVA! Drell ja Bulls teevad NBA klubide valvsa silma all suuri tegusid ja on 100 000 dollarist vaid ühe võidu kaugusel

Neljapäeval toimuvas finaalis on mäng kolmele olulisele auhinnale. Esiteks käib mõistagi jaht tiitlile, teiseks läheb võitjameeskonna mängijate vahel jagamisele 100 000 dollarit. Kolmandaks ja ilmselt kõige olulisemaks „auhinnaks“ on mängijatel võimalik end näidata NBA klubide asjapulkadele. Tribüünidel on kõigi 30 NBA klubi peadirektorid ja mängijate värbajad.