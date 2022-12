HINNE JA ANALÜÜS | USAs, Hollandis ja Rootsis ebaõnnestunud Sorga üritab jalad alla saada Bulgaarias

Miks siirdus Sorga Lokomotivi?

Pärast seda, kui Sorga 2019. aastal FC Flora eest Premium liigas 31 väravat lõi, läks ta Atlandi ookeani taha oma Ameerika unistust elama. Paraku pole järgmised kolm aastat kuigi palju toredat toonud ja Sorga saab õnnestunud klubimängud kokku lugeda kahe (et mitte öelda ühe) käe sõrmedel.

D.C. Unitedi eest sai väravakütt MLSis kirja 20 mängu ja õnnestus lüüa üks värav. Edasi ootas Hollandi esiliiga ja VVV-Venlo, kus algus läks hästi, aga peagi potsatas Sorga pingile ka seal. Kokku poole hooajaga 11 mängu ja kolm väravat. Sel aastal on Sorga mänginud Göteborgi eest Rootsis, aga väljakule pääses ta peaasjalikult duubli eest. Esinduse eest õnnestus kokku väljakule pääseda ühe täismängu jagu ja tasuks üks värav. Ehk siis on ta seni löönud oma väliskarjääri jooksul 39 mänguga viis väravat.

Juba üsna pikalt võis aimata, et kui midagi kohe ja kardinaalselt ei muutu, siis peagi ootab Sorgat ees uus peatükk. Nüüd on see käes ja aimata võis, et liigaredelil tuleb astuda samm tagasi.

Mis klubi on Plovdivi Lokomotiv?