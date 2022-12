Mis saab Cristiano Ronaldost?

Cristiano Ronaldol jääb seljataha karjääri raskeim aasta. Sügisel otsustas Manchester Unitedi peatreener Erik ten Hag, et ründaja pole meeskonnas väärt enamat pingipoisi rolli täitjast, misjärel otsustas portugallane minna Piers Morgani saatesse, et oma tööandja halastamatult kriitikaga üle valada. Ei kulunud kaua, kuni saabus teade: Inglise klubi on vutistaariga lepingu lõpetanud. Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud vutiikoon on endiselt töötu, uue tiimi leidmisele ei aidanud ilmselt kaasa ka piinlikud esitused hiljuti lõppenud Katari MMil. Mis saab edasi?