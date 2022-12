Eesti väravakütt läkski USA profiliiga draft'is kaubaks

Kas ta reaalselt ka MLSis mängima hakkab, on lahtine. Võimalik, et Meinhard soovib hoopis magistrantuuris õpinguid jätkata. Otsus peaks sündima lähiajal.

„Olen Alexi üle väga õnnelik, Nashville tegi hea valiku,“ ütles Tulsa meeskonna peatreener Tom McIntosh oma võistkonna kodulehel. „Ta on rebestanud kaks korda põlve ristatisideme ja ei mänginud vahepeal kolme aasta jooksul peaaegu ühtki kohtumist, kuid on nüüd MLSi draft'i teise ringi valik ja selgelt üks paremaid jalgpallureid oma riigis. See ütleb tema kui inimese kohta palju. Soovime talle kõike head.“