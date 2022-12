Pele veedab jõulud haiglas, sest vähk on arenenud

Kolmekordne maailmameister sattus haiglasse kolm nädalat tagasi hingamisteede murede tõttu. Pele proovis kuu alguses hoida positiivset joont ja teatas Instagramis, et saab plaanilist ravi. Brasiilia meedia väitis aga, et Pele saab elulõpuravi ehk lihtsalt leevendatakse sümptomeid, mitte ei ravita enam haigust.

Kolmapäeval teatas haigla, et Pele vajab suuremat hoolt seoses neeru- ja südametalituse häiretega, mille põhjus on vähkkasvaja areng, vahendab BBC.

Pele tütar Kely Nascimento avaldas Instagramis, et isa veedab jõulud haiglas. „Otsustasime arstidega, et nii on parem mitmel põhjusel,“ kirjutas ta.