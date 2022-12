Autosport valis Tänaku aasta parimate sekka: ta oli ainus, kes suutis Rovanperäle survet avaldada

M-Spordi rallipiloot on Briti väljaande 50 parema seas olnud ka varem. 2019. aastal, mil eestlane tuli maailmameistriks, paigutati ta kolmandale kohale, ettepoole jäid vaid vormelisõitjad Lewis Hamilton ja Max Verstappen. Aasta varem oli Tänak neljas, siis edestasid teda Hamilton, Alonso ning Jean-Eric Vergne. Mullu Eesti ralliäss Autospordi pingeritta ei mahtunud, tunamullu sai ta 41. koha.

„Ott Tänak oli ainus sõitja, kel õnnestus maailmameistriks tulnud Kalle Rovanperäle survet avaldada. Kui Hyundai oleks saanud oma auto aasta alguses sellisesse seisu, nagu see oli hooaja lõpus, oleks võinud tiitliheitlus lõppeda teistmoodi,“ kirjeldati Tänaku aastat Autospordi portaalis.

„Kalle Rovanperä tõestas, et on väga eriline talent, kui purustas Colin McRae aegade noorima tiitlivõitja rekordi viie aasta ja 88 päevaga. 22aastasel soomlasel oli sensatsiooniline hooaeg. Lisaks fenomenaalsele kiirusele näitas ta küpsust ning tegi ajalugu, muutes arusaama sellest, mis on eeldused MM-tiitli võitmiseks.