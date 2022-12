ÜLEVAADE | Olümpiale pääsemine muutub järjest keerulisemaks

Kergejõustiklased saavad järgmisel aastal hakata püüdma Pariisis toimuvate olümpiamängude norme, mis on kõrgemad kui kunagi varem. Näiteks 10 000 meetri jooksus tuleks läbida distants kiiremini OM-rekordist. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) eesmärk on, et 50% pääseks võistlema ränkingusüsteemi alusel, mis käivitati kolm aastat tagasi. Üpriski selge on, et Eesti sportlasi või Eestis võistlemist see ei soosi.