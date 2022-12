ARVUSTUS | 65 000 rida dialoogi ja 13 mängitavat karakterit. „Marvel's Midnight Suns“ tabab sihtmärki seal, kus see on oluline

„Marvel's Midnight Suns“ lubab mängida kui Iron Man, Captain America, Wolverine, Spider-Man, Scarlet Witch, Doctor Strange, Captain Marvel, Blade, Ghost Rider, Magik, Hulk ja Nico Minoru. Seda muidugi ainult lahingute ajal. Kolmandas isikus liikumine toimub meie enda loodud karakteriga kelle nimi on Hunter. Me võime olla nii mees kui naine ning välimust muuta vastavalt soovidele. Midnight Suns on grupp teismeliste superkangelastega, umbes nagu wannabe Avengers. Seal on noored, kes ei ole emotsionaalselt küpsed, kuid nende võimed on hirmutavad ja tihti kontrolli alt täiesti väljas. Mõtleme siin filmile „The New Mutants“ (2020), kus Anya Taylor-Joy kehastas Illyana Rasputinit alteregoga Magik. Nagu seal filmis oli noortel palju probleeme, siis see sarnane atmosfäär kandub ka siia üle.