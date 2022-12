Rene Zahkna: sel aastal polnud juba pärast esimest etappi mõtteid, mida kõike peaksin tegema teistmoodi ja paremini

Tõepoolest, vaimustusest kiljuma panevat sähvatust pole tulnud, aga kõigi kuue individuaalvõistluse kohad on jäänud vahemikku 35. kuni 54. „Varasematel hooaegadel olen maksimaalselt kolm korda jõudnud jälitussõitu, nüüd on juba esimesel trimestril kolm korda järjest. Sprindis on mingi stabiilsus,“ ütles ta Õhtulehele.