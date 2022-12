Rahamured sunnivad järjekordse klubi Premium liigast loobuma

Jalgpalliliit teatas täna, et üleminekumängude kaudu Premium liiga koha säilitanud Legion läheb vabatahtlikult esiliigasse. Klubi juht Denis Belov ütles, et otsus tehti pärast pikka arutelu ja väga raske südamega.

„Tundus, et praeguses olukorras on mõistlik astuda samm tagasi, et tulevikus astuda kaks sammu edasi,“ märkis ta pressiteate vahendusel.

Sportliku paremusjärjestuse alusel saab õiguse Premium liigas osaleda Pärnu JK Vaprus, kelle juhatuse liige Karl Palatu kinnitas, et klubi on selleks valmis. „Olime teadlikud, et selline olukord võib tekkida ning alustame nüüd Premium liiga võistkonna komplekteerimist, et uue peatreeneri Igor Prinsi juhendamisel minna hooajale vastu konkurentsivõimelise meeskonnaga,” lausus Palatu.